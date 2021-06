L'indice dei titoli bancari in Italia in rialzo (+1,21%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 9.535,1, in aumento di 114,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte progresso a 99, dopo aver avviato la seduta a 97.Nel, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,05%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.In luce, con un ampio progresso dell'1,16%.Tra i titoli adell'indice bancario, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,75%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,75%.Tra ledi Piazza Affari, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,69%.