OVS, cresce quota di mercato in primo trimestre. EBITDA in recupero

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha registrato un ulteriore aumento - pur in assenza di incremento di superfici di vendita - della proprianel primo trimestre dell'anno fiscale (febbraio-aprile), portandosi ora all'8,7%. Lesono risultate in aumento del 123,6% a 229,6 milioni di euro, anche se ancora inferiori al livello del 2019 (317,5 milioni di euro). La società sottolinea che il calo è stato comunque inferiore rispetto alla riduzione delle ore di apertura (vendite a -27,7% rispetto ad ore di apertura medie a -36%). Nello stesso periodo, lesul sito ovs.it sono state in aumento del 45%.L'è stato pari a 5,7 milioni di euro, contro i -34 milioni dello stesso periodo 2020. Al 30 aprile 2021, l'EBITDA cumulato degli ultimi dodici mesi è pari a 112,6 milioni di euro, in aumento del 54% rispetto a quello riportato a gennaio 2021 (che era pari ad 72,9 milioni di euro). Laè pari ad 474,9 milioni di euro, con dilazioni di pagamento interamente rientrate. Ildel primo trimestre 2021 è in linea con il 2019 (-73,9 milioni di euro nel primo trimestre 2021, contro i -69,6 milioni del primo trimestre 2019)."Ritengo che la continua crescita di quota di mercato della nostra società, in assenza di nuove superfici, sia uno dei dati più significativi di questa trimestrale. Segno che il nostro posizionamento e le attività che stiamo concretizzando, anche in chiave di discontinuità, stanno dando i risultati previsti", ha commentatodi OVS."Segnalo l', con vendite in crescita a parità a doppia cifra sul 2019, sostenuta in particolare dai nuovi brand recentemente inseriti nell'offerta di OVS - ha aggiunto Beraldo - Si sta certamente assistendo ad una generale ripresa del mercato e la nostra azienda ne sta beneficiando in modo marcato. OVS ha solide basi per essere tra i protagonisti della ripresa dell’intero settore".