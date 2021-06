Coronavirus in Italia, da lunedì tutta Italia "bianca", tranne Val d'Aosta

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore nel nostro Paese (per un totale dida inizio pandemia) a fronte di poco più di 216mila tamponi effettuati con il tasso di positività allo 0,5%... Questi i numeri del bollettino di oggi venerdì 18 giugno, appena diffuso dal ministero della Salute."La curva epidemica nel nostro Paese è tra le più basse a livello dei principali paesi Ue.i e cominciano ad essere numerosi i comuni dove non ci sono stati casi nelle ultime settimane". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità,, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. "Importante intervenire rapidamente per individuare i casi - ha aggiunto - ciò proprio perchè l'incidenza dei casi è in diminuzione.Laci troviamo in una situazione migliore perchè, insieme alla campagna vaccinale, sono stati presi provvedimenti ispirati alla cautela. Quindi la situazione può essere osservata con un certo ottimismo, ma naturalmente l'epidemia non è finita e dobbiamo continuare con la campagna vaccinale aQueste le parole del direttore della Prevenzionedurante la conferenza stampa."L'argomento della vaccinazione eterologa è in discussione e presto- ha aggiunto RezzaDa lunedì, intanto,che resta gialla. Anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, infatti, entrano in area bianca. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore aOggi intanto Speranza ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza che introduce unaIl Presidente del Consiglio,, pur non nascondendo un certo ottimismo sulla crescita economica e sulle stime del Pil, che prevede possano essere al rialzo, avverte:. Benché la"La pandemia da Covid-19 ha colpito le nostre vite e le nostre società in maniera devastante. Hanno perso la vita almeno 3,8 milioni di persone – un quinto delle quali in Europa".