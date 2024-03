Trenitalia: a Pasqua 10 milioni di passeggeri in viaggio

(Teleborsa) - I passeggeri che sceglieranno, società guidata da Luigi Corradi e capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, saranno circa, un aumento del 5% rispetto al 2023. Protagonista il, che traina le prenotazioni dei treni a lunga percorrenza, con Puglia, Calabria e Campania in cima alla lista delle mete preferite. Tanti gli italiani che hanno deciso di spostarsi verso città d’arte come Venezia. Borghi e siti di interesse culturale, in particolare in Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Sicilia, sono invece le mete preferite per chi viaggia con i treni regionali.Per un, o una gita fuori porta, il 27 e 28 marzo e l’1 e 2 aprile, torna iltra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa consentendo di raggiungere la propria meta già al mattino. Partenze da Milano alle 21:20 e da Reggio Calabria alle 22:19. Fermate anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Centrale, Rosarno, Villa S. Giovanni.Raggiungere la destinazione finale acquistando in un’unica soluzione l’intero viaggio? È possibile grazie al- il servizio integrato treno+bus di Trenitalia che nel periodo pasquale ha potenziato i propri collegamenti per permettere alle persone di viaggiare con comodità. Quest’anno, i viaggi in FrecciaLink sono cresciuti del 90% rispetto al 2022, e oltre 1 milione di passeggeri ha acquistato un biglietto per utilizzare i 123 Link del Regionale. Sempre nel 2023 sono stati oltre 40.000 i biglietti acquistati per raggiungere la Sicilia con collegamenti treno+nave che, dal 10 dicembre, sono ancora più green poiché il traghettamento viene effettuato utilizzando locomotori alimentati a batterie.Tante le proposte perindurante le festività: dal 28 al 30 marzo e l’1 e 2 aprile, sono stati attivati 2 FrecciaLink da e per Pompei e Sorrento. Mentre per chi sceglie di godersi l’ultima neve, il 30 marzo e l’1 e 2 aprile, fino a 10 FrecciaLink partiranno per alcune tra le più belle località di montagna: Cortina D’Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Ortisei, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur e Aosta. Confermate, inoltre, 4 corse FrecciaLink giornaliere per raggiungere le città d’arte Matera, Assisi e Perugia. Ricca anche la proposta di Regionale di Trenitalia che, grazie alla vendita combinata treno+bus, offre numerose opportunità di viaggio per queste festività pasquali. Nel 2023 oltre 5 milioni di passeggeri hanno scelto il trasporto intermodale in combinazione col treno, di cui 1,6 milioni solo per la tratta Fiumicino Aeroporto-Roma. Attualmente sono 20 i collegamenti che rendono il tragitto stazione-aeroporto possibile. Spostamenti che possono essere via treno, ma anche attraverso bus, people mover e airlink. Attraverso soluzioni integrate è possibile raggiungere anche 18 porti italiani.Viaggiare in maniera sostenibile, intermodale e senza stress. Il treno non solo consente di risparmiare più tempo rispetto al viaggio in auto, ma permette di arrivare più velocemente a destinazione. Una ricerca suha dimostrato che calcolando i tempi di percorrenza minima e massima in auto basati sulle diverse condizioni di traffico incontrate sul percorso, il viaggio indalla stazione di Milano Centrale alla stazione di Roma Termini consente di risparmiare dalle 2 ore e mezza alle 5 ore di viaggio, con un risparmio in termini di tempo dal 45% al 65% di tempo, a seconda del traffico presente sul percorso.e soprattuttoin termini di tempo, per raggiungere tante mete riducendo notevolmente i tempi di percorrenza grazie a tutti i collegamenti di Trenitalia, qualche esempio: per raggiungere l’Aeroporto di Fiumicino con il treno dalla stazione di Bologna Centrale, si risparmierà tra un’ora e le 2 ore circa di viaggio rispetto a chi utilizza l’auto. In questo caso, infatti, il viaggio in treno permette un risparmio di tempo tra il 25% e il 45%, a seconda del traffico presente sul percorso. In più, grazie al sistema intermodale che permette di raggiungere l’Aeroporto tramite le Frecce o il Leonardo Express, si risparmierà il tempo di cercare un parcheggio per la propria auto.Viaggiare in treno dalla stazione dialla stazione diconsente di risparmiare dalle 2 ore e mezza alle 5 ore e mezza rispetto al viaggio in auto. In termini percentuali, perciò, il viaggio in treno permette un risparmio di tempo di almeno il 35% fino a un massimo del 55%, a seconda del traffico presente sul percorso.Per gli spostamenti verso la, viaggiare in treno dalla stazione di Milano Centrale alla stazione di Reggio Calabria Centrale consente di risparmiare dalle 2 ore e mezza circa alle 6 ore e mezza rispetto al viaggio in auto. Il risparmio di tempo, perciò, sarà di almeno il 20%, fino a un massimo del 43%, a seconda del traffico presente sul percorso. Per raggiungere le stazioni di Paola e Lamezia Terme Centrale, il risparmio supera il 45%.Lo scorso anno, a bordo dei trenihanno viaggiato oltre 16 milioni di persone e il 25 marzo è partito il primo dei sette treni ibridi intercity che collegano Calabria, Basilicata e Puglia.Sono i primiacquistati condirettamente assegnati a Trenitalia:. Il nuovo trenoè composto da 4 carrozze per un totale di 200 posti con sedili rivestiti in tessuto 100% ricavato da plastiche riciclate; posti dedicati ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e 8 posti bici. Il nuovo ibrido di casa Trenitalia è prodotto da Hitachi e unisce alla tecnologia dei convogli di ultima generazione, l’tipica dell’Intercity. I nuovi mezzi sono sostenibili, innovativi e in grado di garantire un servizio più confortevole ed ecologico grazie a ridotti consumi e alla tripla alimentazione - elettrica, diesel e a batteria – che consente di abbassare le emissioni di CO2 dell’83% rispetto agli attuali treni a motore diesel.Il primocollega Reggio Calabria a Taranto. Successivamente inizieranno a circolare, gradualmente, gli altri treni che, a partire dal 9 giugno, arriveranno fino a Bari e Lecce.In Umbria, dal, in occasione della Pasqua, prende il via la stagione turistica della Navigazione, con la riattivazione dei collegamenti San Feliciano - Isola Polvese e l’intensificazione dei collegamenti verso l’Isola Maggiore (da Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago). Sempre per il mese di aprile è prevista l’inaugurazione della nuova biglietteria e del pontile di testa di Tuoro sul Trasimeno.A fine marzo il collegamento Umbria Airlink, tra l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria e le città di Perugia e Assisi, intensifica il servizio, aumentando, anche in relazione al nuovo orario voli che prevede numerosi nuovi collegamenti, il numero delle corse.Nel, sono tante le mete turistiche da raggiungere in treno:dal lunedì alla domenica per un totale di circa 1000 posti bus, da Bari ad Alberobello passando da Turi, Putignano, Locorotondo e Martina Franca con 4 corse dirette da Bari ad Alberobello. Da Bari alle Grotte di Castellana 16 corse al giorno per un totale di circa 900 posti bus dal lunedì al sabato, a Pasqua 8 collegamenti tra andata e ritorno. Gallipoli 24 treni al giorno da Lecce dal lunedì al sabato per un totale di circa 5000 posti offerti, a Pasqua 4 collegamenti tra andata e ritorno.