Accenture festeggia accordo per rilevare la francese Exton Consulting

Accenture

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita dell'1,63%.A fare da assist contribuisce la notizia che il gruppo della consulenza ha raggiunto l'accordo per rilevare la francese Exton Consulting. I termini finanziari del takeover non sono ancora stati resi noti. Exton è una società di consulenza fondata nel 2006 a Parigi che fornisce supporto strategico e di gestione aziendale a clienti nel settore dei servizi finanziari in tutta Europa.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 282,7 USD con prima area di resistenza vista a 288,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 279,6.