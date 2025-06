Wall Street cauta. Occhi puntati sul negoziato USA-Cina

Warner Bros. Discovery

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa di notizie sul fronte dazi dal vertice USA-Cina a Londra. Il presidente americano Donald Trump aveva speso parole positive sulle aspettative dall'esito del dialogo finalizzato a trovare un accordo commerciale.Sul fronte macroeconomico, l'unico dato in agenda oggi è quello sulle scorte e vendite all'ingrosso del mese di aprile. Fra le società, attenzione adopo che la società di intrattenimento ha annunciato piani per dividersi in due società pubbliche, entro il prossimo anno. Focus anche sul titoloche acquisirà la britannica Alphawave per 2,4 miliardi di dollari.Sullo sfondo, resta caldo il tema delle: per gli addetti ai lavori c'è la possibilità che latagli i tassi di interesse, durante la riunione di luglio, mentre laè più che orientata a prendersi una pausa.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.711 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.999 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,04%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,05%).