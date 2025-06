Consap, Sanasi d’Arpe: nominato un Referente per la Cybersicurezza

(Teleborsa) - "ha per la prima volta interamente informatizzato la gestione dellae adottato un(Modello Organizzativo Privacy) per la gestione e valutazione dei rischi in materia di trattamento dei dati personali. Si è rafforzata la resilienza digitale della Società, ossia la capacità di prevenire, rilevare e mitigare le conseguenze di un attacco informatico, minimizzandone gli impatti operativi, economici e reputazionali". Così il l’Ad di Consap,, a marginedi Consap alla Sala della Regina presso la Camera dei deputati."Consap ha nominato un proprio, punto di riferimento interno per il coordinamento delle attività in materia di cybersicurezza e di contatto con l’ACN (Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza) – ha aggiunto l'Ad –. La nomina del Referente è il primo passo verso la costruzione di una cultura della cybersecurity, dove l’integrazione deinei processi aziendali non degrada a mero esercizio di conformità, ma si eleva ad opportunità di miglioramento per la Società. Come ha detto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri,, chiudendo a Montecitorio i lavori della presentazione delladi Consap, la cybersicurezza è oggi una priorità, i dati valgono come il petrolio e dobbiamo proteggerli, scongiurando che qualcuno blocchi le attività arrecando un danno al Sistema Paese".