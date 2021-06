CNH si rafforza nell'agricoltura di precisione: acquista Raven Industries

CNH Industrial

Raven Industries

(Teleborsa) -, società quotata al Nasdaq leader nelle tecnologie di agricoltura di precisione. L'acquisto avverrà ad un prezzo di, che rappresentano un premio del 33,6% sul prezzo medio ponderato delle ultime quattro settimane, equivalente ad undi dollari. CNH userà la liquidità attualmente disponibile e finalizzerà l'operazione entro l’ultimo trimestre del 2021.L’acquisizione si fonda su una duratura partnership esistente tra le due aziende e migliorerà ulteriormente la posizione di CNH Industrial nel mercato agricolo globale, grazie alle innovazioni nelle tecnologie dell’agricoltura di precisione e dei mezzi agricoli autonomi."L’agricoltura di precisione e quella autonoma sono elementi fondamentali nella nostra strategia per sostenere i nostri clienti agricoli nel raggiungimento di una sempre maggiore produttività e per sbloccare l’autentico potenziale delle loro attività", ha dichiarato il Ceo di CNH, aggiungendo "questa acquisizione sottolinea il nostro impegno a potenziare il nostro portfolio nel Precision Farming ed è in linea con la nostra strategia di trasformazione digitale"."Il nostro Consiglio di Amministrazione, così come il management, sono entusiasti di questa partnership e di ciò che rappresenta per il nostro futuro", ha dichiarato, President & Chief Executive Officer di Raven Industries.Raven INdustries ha la sede principale a Sioux Falls, nello stato del Sud Dakota, ed è organizzata in: Applied Technology (agricoltura di precisione), Engineered Films (pellicole speciali ad elevate prestazioni) e Aerostar (aerospaziale). Nell'esercizio terminato il 31 gennaio 32021 ha realizzato un fatturato consolidato di 348,4 milioni di dollari. Ci si attende che legenerate dalla transazione ammonteranno a circaricorrentirisultanti inincrementale.