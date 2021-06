Coronavirus in Italia, prosegue calo contagi e vittime

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 81mila tamponi, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività allo 0.6%.le vittime, per un totale di 127.291 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 21 giugno, appena diffuso dal ministero della Salute. E' lala Regione in cui si registra il maggior incremento di nuove infezioni, seguita dallaSulla base dell’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia, sono 46.016.709 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sonocorrispondenti al 29,07% della popolazione con più di 12 anni.Con il 26% dei casi, l'Italia è al quinto posto nel mondo fra i Paesi in cui è maggiore la circolazione dellaE' la stima pubblicata dal Financial Times sulla base delle sequenze genetiche del virus depositate nella banca internazionale di dati genetici Gisaid e dei dati provenienti dall'istituto di ricerca belga Sciensano. Le stime indicano inoltre che la variante Delta è dominante in Gran Bretagna e Portogallo, dove la concentrazione è rispettivamente del 98% e il 96%. Seguono gli Stati Uniti con il 31%, quindi Italia (26%), Belgio (16%), Germania (15%), Francia (6,9%).L'analisi del Financial Times indica inoltre che inall'aumento della diffusione della variante Delta corrisponde un progressivo calo nella circolazione della variante Alfa. Tendenza non ancora presente negli Stati Uniti, in Italia, in Belgio e in Germania, dove la variantesembra essere ancora quella