Il comparto media dell'Italia è di poco in territorio negativo (-0,51%)

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per l', mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha aperto a quota 11.229,1, con una flessione dello 0,51% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 256, dopo aver esordito a 254.Tra i titoli adel comparto media, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,89%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra ledi Milano, in forte ribasso, che mostra un -2,43%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.