Almawave sigla convenzione con Campus Bio-Medico di Roma

Almawave

(Teleborsa) -, società leader nell’Intelligenza Artificiale (AI) quotata all’AIM Italia, ha, che prevede attività congiunte per supportare loapplicati alla salute e in particolare alla prevenzione e al monitoraggio delleIl progetto alla base della convenzione, che fa perno sul bagaglio di competenze della società e sull’esperienza di ricerca dell'Università Campus BioMedico di Roma, punta ad applicare i più innovativi sistemi di AI ai molteplici campi della medicina.Almawave e Università Campus Bio-Medico di Roma, in particolare, intendono sviluppare e validare un modello che attraverso le più elevate tecnologie di AI supporti medici e sanitari nella gestione dei pazienti, sia acuti che cronici, affetti da patologie cardiovascolari.Nell’ambito della partnership saranno sviluppati e promossi anche programmi di ricerca e sviluppo, interscambi con ricercatori e studenti, tirocini presso Almawave oltre a percorsi formativi a più livelli.