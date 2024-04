Almawave, assemblea approva bilancio 2023 e nomina nuovo CdA

Almawave

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha approvato ile deliberato di destinare l'di 6.322.357,48 euro come segue: a Riserva Legale per 702,41 euro e, alla riserva denominata "Utili (Perdite) a nuovo", per 6.321.655,07 euro.L'assemblea ha anche, determinandone in dieci il numero dei componenti, fissandone la durata in carica in tre esercizi e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2026.Il CdA risulta così composto:(confermato quale Presidente), Antonio Amati, Marina Brogi, Paolo Ciccarelli, Christian De Felice, Smeraldo Fiorentini, Francesco Profumo, Raniero Romagnoli,e Luisa Torchia, tutti tratti dall'unica lista depositata, presentata dall'azionista Almaviva, titolare di 19.331.382 azioni, rappresentative del 65,11% del capitale sociale.