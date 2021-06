S&P, Recovery potrebbe aggiungere un 1,3%-3,9% al PIL dell’Eurozona in 5 anni

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha, al 4,4% quest'anno e al 4,5% nel 2022, grazie a una più ampia implementazione degli stimoli fiscali nell'ambito del piano Next Generation EU e a una più debole contrazione del PIL nel primo trimestre. Secondo l'agenzia di rating, ilaumenterà del 4,9% sia quest'anno che il prossimo, per poi passare al +1,8 nel 2023 e al +0,9% nel 2024. La ripresa della zona euro si sta comunque spostando verso i, dopo aver iniziato con l'industria, a mano a mano che la maggior parte delle restrizioni all'attività economica vengono rimosse e le famiglie ridimensionano il risparmio.S&P ora prevede che. Questa indicazione è un anno e mezzo prima delle previsioni precedenti. In confronto, l'economia della zona euro ha impiegato quasi otto anni dopo la crisi finanziaria globale del 2008 per recuperare il livello di occupazione pre-crisi. Anche se il rallentamento del mercato del lavoro svanirà entro la fine del 2022, si stima che lee ad alimentare l'inflazione. Diversamente dagli Stati Uniti, è probabile che i datori di lavoro europei facciano meno fatica a coprire i posti vacanti perché hanno mantenuto i propri dipendenti attraverso programmi di lavoro a orario ridotto (come la cassa integrazione). "Ciò significa anche che le aziende vorranno ripristinare i propri margini di profitto prima di aumentare gli stipendi, per compensare i costi dei piani di congedo durante i blocchi - sottolinea S&P - Di conseguenza,".Facendo ipotesi con basso e alto impatto, l'agenzia di rating stima che il Recovery Plan potrebbe aggiungere tra l'1,3% e il 3,9% del PIL al PIL della zona euro nei prossimi cinque anni. Inoltre, Paesi comesono destinati a beneficiare maggiormente del Next Generation EU,nella zona euro.L'analisi prende in considerazione anche la politica monetaria della. Secondo S&P, la grande ripartenza estiva del Vecchio Continente potrebbe aprire la strada alla BCE per iniziare a ridurre il ritmo dei suoi acquisti netti nell'ambito del PEPP a. "Per lo meno, la BCE probabilmente inizierà a parlare di ridurre il ritmo dell'allentamento quantitativo, soprattutto se la campagna vaccinale segnerà la fine della pandemia", viene sottolineato."Tuttavia, prevediamo ancora che la- si legge nel report dell'agenzia di rating - In quel momento l'output gap dovrebbe chiudersi e le pressioni inflazionistiche si avvicineranno al 2%. Mantenere bassi i tassi per così tanto tempo garantirà anche che lo stimolo fiscale dell'UE sarà sfruttato al massimo, poiché ciò manterrà bassi i costi di investimento per le aziende e i governi".