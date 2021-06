Seduta euforica per il comparto sanitario italiano (+1,75%), slancio per Amplifon

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

DiaSorin

Recordati

mid-cap

El.En

Ftse SmallCap

Pharmanutra

GPI

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 283.798,2, in accelerazione dell'1,75% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 886, dopo che in principio di giornata era a quota 880.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,56%.Svettache segna un importante progresso del 2,10%.avanza dello 0,84%.Tra leitaliane, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.Tra le azioni del, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,25%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,74%.