Mette il turbo l'indice media italiano (+1,69%)

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

indice EURO STOXX Media

Ftse MidCap

Mediaset

Rai Way

small-cap

Triboo

Cairo Communication

Monrif

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance dell'1,69%.Intanto l'mostra un +0,18%, dopo un inizio di giornata a 257.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,76%.avanza dello 0,59%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,63% sui valori precedenti.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,66%.In luce, con un ampio progresso dell'1,51%.