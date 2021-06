MeglioQuesto procede spedita dopo debutto boom

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Altra giornata positiva per, che ha debuttato ieri a Piazza Affari con un gran successo, realizzando una performance brillante del +67% alla fine della prima giornata borsistica. Il titolo che oggi scambia a 2,36 euro, ha chiuso il primo giorno a 2,3495 euro rispetto ad un prezzo di collocamento di 1,40 euro, raggiungendo una capitalizzazione di circa 120 milioni di euro.MeglioQuesto è una customer interaction company con un’offerta multicanale rivolta a clienti top tier dei settori telco, multiutility, finance & insurance. Leader di mercato con la propria articolata offerta multicanale basata su soluzioni personalizzate per l’acquisizione e la gestione dei rapporti con i consumatori finali, il G ruppo ha registrato nel 2020 un valore della produzione pro-forma pari a 55,8 milioni di euro, +67,8% rispetto al 2019, con un EBITDA adjusted pro-forma pari a 8,5 milioni di euro (EBITDA margin pari al 15,3%).L'IPO di MeglioQuesto ha registrato una domanda complessiva pari a circa 5 volte il quantitativo offerto. L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, di complessive 12.321.000 azioni ordinarie, di cui: 10.714.000 azioni di nuova emissione; 1.607.000 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank. Il flottante è pari al 21,13% (considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 23,55%).La quotazione consentirà al Gruppo di accelerare la propria strategia di espansione e diversificazione, sia organica sia per M&A, per cogliere nuove opportunità di mercato nei settori finance&insurance, health care, logistica ed e-commerce, nonché il potenziamento dell’attività di customer experience digitale, grazie alla partnership con top player di settore.