CVC Capital Partners, debutto brillante su Euronext Amsterdam

CVC Capital Partners

(Teleborsa) -su Euronext Amsterdam per, colosso europeo del private equity. A metà giornata il titolo scambia a 17,3 euro per azione, inpari a 14 euro per azione (al quale la capitalizzazione di mercato era di 14 miliardi di euro). L'offerta pubblica iniziale (IPO) ha raccolto complessivamente 250 milioni di euro.CVC è un leader globale nei mercati privati con una storia di creazione di valore sostenibile da oltre 40 anni. La società ha circaattraverso sette strategie di investimento complementari nei settori del private equity, del secondario, del credito e delle infrastrutture.