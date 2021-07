Cybersecurity, Vantea Smart acquisisce il 100% di ESC 2 S.r.l.

Vantea Smart

(Teleborsa) -, società di information technology quotata da gennaio 2021 su AIM Italia, ha definito, società attiva nel campo della Digital Security, sia in ambito "enterprise", che nel settore pubblico. Il valore dell'operazione è definito in, di cui una parte (1,9 milioni) corrisposta in denaro e una parte (0,4 milioni) in azioni Vantea Smart al valore fissato di 10 euro per azione (già in portafoglio in virtù di un'operazione di buy-back avviata nel mese di maggio 2021).ESC2 nel 2020 ha registrato un, un MOL pari 729 mila euro, con una PFN passiva di 2,3 milioni di euro. La società è riconosciuta come leader di mercato per le attività di security consulting, security engineering e security strategies, dove opera su tutto il territorio europeo con un focus privilegiato nei settori Banking, Energy, Insurance e Telco. Il, una piattaforma GRC (Governance, Risk & Compliance) che ha lo scopo di guidare le fasi di valutazione e mitigazione del rischio IT."A distanza di soli cinque mesi dalla quotazione in Borsa, abbiamo realizzato una delle più significative operazioni di M&A nel panorama nazionale della cybersecurity - ha commentatodi Vantea Smart - Con l'acquisizione di ESC 2 valorizziamo il nostro portafoglio prodotti, dotandolo di Infosync, tra le soluzioni di cybersecurity più innovative e funzionali, e otteniamo un collegamento tecnico e commerciale col mondo della Difesa".