Piquadro avvia un nuovo programma di acquisto di azioni proprie

Piquadro

il produttore italiano di pelletteria

(Teleborsa) -ha comunicato cheprevisto dal programma di acquisto di azioni proprie comunicato in data 10 novembre 2020, come modificato in data 3 maggio 2021.In conseguenza di quanto sopra, Piquadro ha deciso,, disempre in esecuzione e nei limiti di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 10 settembre 2020, come utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni e in particolare con lo scopo di:- favorire la stabilizzazione dell’andamento del titolo e il sostegno della liquidità;- costituire un c.d. "magazzino titoli" affinché l’Emittente possa conservare e disporre delle, azioni per l’eventuale impiego delle stesse come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società stessa.Gli acquisti avranno ad oggetto complessive massime ulteriori n. 500.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in euro 1.000.000;e durata sino a revoca e in ogni caso non oltre la data dell’Assemblea della Società che approverà il bilancio al 31 marzo 2021 convocata per il 27 luglio 2021 in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 luglio 2021 in seconda convocazione.Alla data odierna Piquadro detiene 1.000.000 di azioni proprie rappresentative del 2% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 2,02 euro, con un calo dello 0,49%.