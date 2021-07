Sotto la parità il comparto sanitario italiano (-0,49%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

Amplifon

DiaSorin

(Teleborsa) - L'si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con ilIlha aperto a quota 291.353,7, in ribasso dello 0,49% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 889, dopo aver esordito a 894.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.