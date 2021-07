Sotto la parità il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (-0,61%)

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Unieuro

Basicnet

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il, mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 151.578,7, in ribasso di 921,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 786, dopo aver avviato gli scambi a 782.Tra ledi Piazza Affari, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.