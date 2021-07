Richard Branson inaugura l'era del turismo spaziale

(Teleborsa) - Il 71ennecon la sua compagnia aerospazialeha inaugurato l’era del turismo spaziale decollando a bordo dello, ancorato all’aereo(quadrigetto bifusoliera White Knight) dallo, 140 chilometri a nord di El Paso e a 48 dalla cittadina di Truth or Consequences, non distante dalla base militare di White Sands, in passato utilizzata per il rientro dello Space Shuttle. Insieme a Richard Branson, che sulla tuta riportava la scritta Astronaut 001, hanno volato, istruttrice capo degli astronauti di, vicepresidente della compagnia e l’ingegnere aerospaziale. Piloti di VSS Unity eranomentre l’aereo madre VMs Eve è stato pilotato da C.J. Sturckow e Kelly Latimer.L'aereo madre White Knight ha volato fino a 15mila metri di quota, rilasciando (alle 17:26 ora italiana di domenica 11 luglio) lo spazioplano che ha acceso il motore spingendo alla velocità superiore a Mach 3 oltre gli 80 km e mantenendosi sotto i 90, anche se la Linea di Kàrmàn che definisce il confine con lo spazio esterno è fissata a 100 km. Di fatto un volo suborbitale che permette agli occupanti lo spazioplano diattraverso 17 oblò. C’è stato tempo anche per eseguite una serie di esperimenti scientifici dell’Università della Florida. Superato il vertice della parabola, VVS Unity, volando a motore spento come lo Space Shuttle, ha modificato l’assetto delle ali per garantire l’assetto e la portanza necessari per planare dolcemente al suolo.Un volo di 90 minuti complessivi, che apre il capitolo del turismo spaziala, destinato a, in un contesto che. Dopo la prima missione ufficiale dello spazioplano di Virgin Galactic, su cui sono prenotati in, il 20 luglio nel 52° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna è atteso il debutto della, fondatore di Amazon, che volerà a bordo del razzo lanciatore riutilizzabile New Shepard, insieme al, Bezos, a unsalvo che ha pagato, e alla 83enne aviatrice, candidata a volare con la Nasa nel quadro del programma Mercury ma mai andata in orbita. Per loro l’esperienza consisterà in 12 minuti di volo dal decollo all’atterraggio.