Exploit del comparto sanitario italiano (+2,20%), notevole balzo in avanti per Amplifon

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio del, con un guadagno di 6.314,1 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 287.427,6.L'intanto guadagna 8 punti dopo un incipit a quota 895.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,63%.Svettache segna un importante progresso del 2,39%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,84%.Tra i titoli adel comparto sanitario, scambia in profit, che lievita dell'1,41%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,74%.