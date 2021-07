Banco BPM è la peggiore del FTSE MIB: UniCredit frena su possibile fusione

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

UniCredit

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo la, che si attesta a 2,619, con un. Banco BPM è ildopo che il Messaggero ha scritto che il CEO di, Andrea Orcel, pensa che le operazioni straordinarie non siano prioritarie. "Per quanto concerne BMP, Orcel ripete a tutti cheessendo il titolo salito di circa il 25% a cui andrebbe comunque aggiunto un premio per ingolosire gli azionisti", si legge sul quotidiano romano., per il momento quello che si legge e il mercato fantastica non corrisponde alla realtà - avrebbe inoltre detto Orcel - Se non mi sto muovendo, ci saranno buone motivazioni, anche perchè non si sono verificate le condizioni. Ci dobbiamo concentrare su come riportare UniCredit al ruolo che gli compete, dando autonomia e potere decisionale alla periferia che finora ha sempre eseguito le istruzioni partite dal centro".Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,604 e successiva a quota 2,588. Resistenza a 2,646.