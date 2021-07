Comer Industries acquisisce Walterscheid Powertrain per 203 milioni di euro

Comer Industries

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di sistemi avanzati di ingegneria per la trasmissione di potenza, ha sottoscritto un accordo per, società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, leader nel settore dell'Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie).L'accordo prevede che l’acquisizione avvenga a fronte di un, con un esborso di cassa per 40 milioni di euro e l'ingresso di WPG Parent, attuale unico azionista di WPG Holdco controllato dal fondo di private equity One Equity Partners, nel capitale di Comer Industries con una. La Famiglia Storchi mantiene il controllo del gruppo con una partecipazione di maggioranza del 51,05%.La società acquisita è presente in 75 Paesi e nel 2020 ha avuto un(uguale a quello di Comer Industries). Il gruppo risultante dalla combinazione avrà ricavi pro-forma per 792 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di 86,5 milioni di euro sulla base dei dati aggregati al 31 dicembre 2020, con la possibilità di generare importanti sinergie industriali."Quello di oggi è un, il cui obiettivo, in perfetta continuità strategica con la quotazione in Borsa di Comer Industries, è quello di costruire un Gruppo industriale di levatura mondiale e prospettive di investimento a lungo termine", ha commentato Matteo Storchi, Presidente e Amministratore Delegato di Comer Industries.