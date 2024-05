Comer Industries, ricavi delle vendite a 272,4 milioni

Comer Industries

(Teleborsa) - Il Gruppo, società a capo di un Gruppo leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso il primo trimestre dell’anno condelle vendite pari a 272,4 milioni di euro, in diminuzione del 21,3% rispetto a 345,9 milioni di euro nel primo trimestre 2023.L' EBITDA è pari a 45,8 milioni di euro contro i 53,6 milioni di euro nel primo trimestre 2023 con un’incidenza sui Ricavi pari al 16,8%, in aumento di 130 punti base rispetto al primo trimestre 2023.L’si attesta a 77,2 milioni di euro al 31 marzo 2024, in diminuzione di 17,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023 (94,8 milioni di euro). La Leva finanziaria diminuisce a 0,4x l’EBITDA, confermando la solidità finanziaria del Gruppo., ha commentato: "Il risultato del primo trimestre conferma la solidità della nostra azienda e la lungimiranza degli investimenti effettuati. In un contesto completamente diverso rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, ma in linea alla seconda parte dell’anno, confermiamo le scelte strategiche effettuate, pronti a cogliere nuove opportunità che si presenteranno".