Ppg Industries sotto pressione dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Si muove in forte ribassoche mostra un -5,43%.Il produttore di vernici ha chiuso il secondo trimestre con profitti netti che si attestano a 431 milioni, pari a 1,80 dollari per azione contro i 102 milioni di dollari (43 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Su base rettificata l'EPS si è attestato a 1,94 dollari inferiore ai 2,20 dollari attesi dal consensus. Le vendite sono cresciute a 4,36 miliardi dai 3,02 miliardi precedenti e contro i 4,34 miliardi degli analisti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 153,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 159,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 149,7.