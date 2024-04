Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 38.754 punti, con uno scarto percentuale dello 0,36%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.190 punti. Pressoché invariato il(-0,04%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,30%.Gli investitori attendono i dati sull’inflazione, in pubblicazione domani, mentre considerano sempre più difficile un taglio dei tassi di interesse, da parte della Federal Reserve, a giugno, dopo gli ultimi dati che hanno mostrato la forza del mercato del lavoro e dell’economia statunitense nel suo complesso. Negli ultimi giorni, i banchieri della Fed hanno mostrato un atteggiamento molto cauto sul costo del denaro e tra loro c’è chi non ha nemmeno escluso la possibilità di non tagliarli nel corso del 2024.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,70%),(-0,55%) e(-0,47%).del Dow Jones,(+3,32%),(+0,98%),(+0,85%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,12%),(+3,32%),(+3,24%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,07%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,15%.