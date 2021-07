Crolla Royal Mail. Volumi dei pacchi in calo con fine lockdown

Royal Mail

(Teleborsa) - Affondacon i prezzi allineati a 516,4 per una. Nonostante i ricavi della più importante azienda postale britannica siano cresciuti del 12,5% nel trimestre a giugno rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (e del 20,2% rispetto a due anni fa), l'operatività sta tornando verso una situazione pre-pandemica."Per Royal Mail, come previsto,e i volumi delle lettere sono aumentati rispetto al periodo eccezionale dello scorso anno che comprendeva il primo lockdown del Regno Unito - ha spiegato il chairman Keith Williams - Stiamo iniziando a vedere prove che il mercato nazionale dei pacchi si sta assestando a un livello superiore rispetto a quello pre-pandemia, poiché i"., incluso l'operatore internazionale GLS, hanno superato per la prima volta i 3 miliardi di sterline nell'ultimo trimestre. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 504,7 e successiva a quota 492,9. Resistenza a 531,9.