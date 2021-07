Covid, Vaccini: due dosi Pfizer e AstraZeneca proteggono anche dalla variante Delta

(Teleborsa) - In base ai dati raccolti da, e pubblicati sul New England Journal of Medicine, due dosi di vaccinoproteggono anche dalladel Covid-19, con solo una piccola diminuzione di efficacia rispetto alle altre. Due dosi di vaccino Pfizer, infatti, sono risultate efficaci allnel prevenire la, contro il 93,7% della Alfa. Per quanto riguarda l'efficacia dell'AstraZeneca, invece, con due dosi è risultata del– più alta quindi del 60% riportato da altri studi – rispetto al 74,5% della Alfa.Per l'analisi sono stati utilizzati i dati dei positivi indi cui era stato sequenziato il virus, per un totale di circadi variante Delta. L'analisi ha anche confermato chenon basta: per entrambi i vaccini l'efficacia dell'si ferma intorno al 30%. "Questi dati supportano gli sforzi per massimizzare la diffusione della vaccinazione completa tra le popolazioni vulnerabili", hanno sottolineato i ricercatori.