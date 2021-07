ABI e Consumatori, lettera all'AGCOM per maggior coordinamento su frodi informatiche

(Teleborsa) -- ACU, Adiconsum, ADOC, Altroconsumo, ASSO-CONSUM, Assoutenti, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Cittadinanza Attiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, UDICON, Unione Nazionale Consumatori – hanno inviato unaall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per sollecitare un maggiore coordinamento nel contrasto allea fronte dell’ aumento rilevante di fenomeni di frode sui canali mobili perpetrati – con tecniche sempre più sofisticate - ai danni dei cittadini con impatto significativo anche sugli operatori del settore bancario.Le banche italiane, a fronte di questi fenomeni, hanno incrementato fortemente glimirati ad introdurre soluzioni per la sicurezza dei canali digitali, in grado di ridurre i rischi e bloccare tempestivamente le operazioni sospette. Parallelamente, da parte di ABI e delle Associazioni dei Consumatori, sono state attivate nel tempo diversevolte ad incrementare la consapevolezza della clientela sull’utilizzo sicuro deiofferti sui canali digitali e sulla corretta gestione dei dati personali e delle credenziali bancarie.Lee lerilevate anche in altri paesi europei mettono in evidenza come alcuni fenomeni di frode possano essere arginati efficacemente introducendo processi e soluzioni tecnologiche applicabili dagli operatori di telecomunicazioni ai diversi servizi offerti alla clientela, lavorando in collaborazione con banche, istituti di pagamento, circuiti. ABI e le associazioni dei consumatori ritengono che per attuare misure efficaci bisogna lavorare su due versanti: quello delladellee di pagamento e quello della sicurezza delle comunicazioni via mobile.