Il comparto sanitario italiano si muove in territorio positivo (+0,89%), exploit di GPI

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Recordati

DiaSorin

Amplifon

media capitalizzazione

El.En

Ftse SmallCap

GPI

Pierrel

(Teleborsa) - L'termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 301.804,7 in guadagno dello 0,89%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 903, dopo aver avviato la seduta a 903.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,99%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,82%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,75%.Tra i titoli adell'indice sanitario, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,12% sui valori precedenti.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,42%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,62% sui valori precedenti.