Olimpiadi, oggi alle 13 (ora italiana) la cerimonia di apertura a Tokyo

(Teleborsa) - Oggi – con un anno di ritardo, causa pandemia – si aprono ufficialmente le. Alla presenza dll'imperatore Naruhito, ladella 32esima edizione dei Giochi sarà senza pubblico e con distanziamento al villaggio degli atleti. Lesi svolgeranno fino al 9 agosto ed in gara ci saranno. Via libera del Cio alla fascia arcobaleno per la Germania.È stato ufficializzato intanto l’elenco deidelleche sfileranno nella cerimonia di apertura, al via dalle 13 italiane. La prima bandiera di una nazione nello stadio sarà, come da tradizione olimpica, quella della, retta dalla tiratrice Anna Korakaki e dal ginnasta Eleftherios Petrounias. Poi tocca al team dei rifugiati e a seguire le altre nazioni, seguendo l’ordine alfabetico giapponese: le prime saranno quindi Islanda e Irlanda. L’entrerà nello stadio per 18a, dietro, i portabandiera scelti dal Coni. La delegazione azzurra comprende 384 atleti e sarà “incastrata” tra Israele e Iraq. Le ultime nazioni a sfilare, prima delpadrone di casa, saranno glii, la delegazione numero 204 aperta dalla leggenda del basket Sue Bird e da Eddy Alvares, giocatore di baseball, e la, dentro per 205a dietro la judoka Clarisse Agbegnenou e al ginnasta Samir Ait Said. I padroni di casa sfileranno dietro la lottatrice Yui Susaki e a Rui Hachimura, che gioca in Nba coi Washington Wizards.