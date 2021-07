PMI, Enea: Consorzio LEAP4SME pubblica stime sui consumi energetici in 9 Paesi europei

(Teleborsa) - Ilvaria da un. Fa eccezione l'che si colloca in un, in quanto le stime sono state elaborate in base a due diverse metodologie di calcolo. È quanto emerge dal, coordinato da"Nel consorzio abbiamo sviluppato due metodologie diverse: la prima basata sulla ricostruzione dei dati dei principali vettori energetici, la seconda sull'analisi dei bilanci energetici nazionali e dei risultati dell'articolo 8 della Direttiva EED – spiega il–. Ogni Agenzia poteva scegliere se applicare l'una o l'altra a seconda della disponibilità dei dati a livello locale; per l'Italia abbiamo ritenuto opportuno applicarle entrambe e pubblicare i risultati di tutti gli scenari dei due diversi approcci, da qui il range più ampio".Loe dalle rispettive agenzie energetiche nazionali degli altri 8 Paesi europei che partecipano al progetto LEAP4SME, vale a dire"Questo lavoro, mai fatto su larga scala, rappresenta il primo passo per stimare il peso energetico del comparto PMI in nove Paesi dell'area europea – prosegue–. Grazie alle attività congiunte delle nove agenzie nazionali, siamo riusciti a portarlo a termine in un contesto di ampia disponibilità di dati economici e strutturali, ma nella quasi totale indisponibilità di dati energetici, soprattutto per quanto riguarda le stime a livello aggregato o geografico. La complessità è stata notevole dato il numero di PMI operanti in Europa, che sono circa il 99% del totale imprese, a cui si aggiungono l'eterogeneità dei settori considerati e, in particolare, le difficoltà nel tracciare i confini della definizione di piccola e media impresa"."Trovare il giusto approccio nel migliorare l'efficienza energetica nelle PMI è una sfida importante. Più informazioni riusciremo a raccogliere sulla struttura dei consumi energetici nelle PMI, meglio riusciremo a sviluppare e implementare politiche energetiche efficaci – commenta, che ha coordinato lo studio sui consumi energetici –. Questo è esattamente lo spirito del progetto LEAP4SME".Sono previste – fa sapere Enea in una nota – ulteriori. Inoltre gli approcci saranno migliorati grazie a test su nuovi dati. Ilè stato avviato con l'obiettivo di fornire supporto agli Stati membri e alle istituzioni europee per sviluppare programmi di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, a partire da uno strumento come la diagnosi energetica a cui è interamente dedicato l'articolo 8 della Direttiva sull'efficienza energetica.