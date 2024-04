"Salvate la Sanità pubblica": l'appello di Nobel, scienziati ed economisti

(Teleborsa) -on un appello che chiede, tra le altre cose, di stanziare più risorse, adeguando, ad esempio, il finanziamento del Ssn agli standard dei Paesi europei avanzati", pari "all'8% del PIL.Un lungo elenco che va dalsolo alcune delle firme di peso che hanno sottoscritto l' appello a difesa del Servizio sanitario nazionale, per chiedere un"Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 il Ssn in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell’aspettativa di vita (da 73,8 a 83,6 anni) tra i Paesi ad alto reddito.Ma oggi - si legge nel documento - i dati dimostrano che il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali". Sotto accusa c'è soprattutto il forte sottofinanziamento della sanità pubblica, alla quale "nel 2025 sarà destinato il 6,2% del Pil, meno di vent’anni fa",sottolineano ancora i firmatari, tra i quali compaiono anche esperti di economia e politica sanitaria come