Snap guadagna il 20% in Borsa dopo la trimestrale positiva

Snap

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno,, portandosi a 75,59. La società, nei r isultati diffusi ieri sera a mercato chiuso , ha battuto le stime di Wall Street per utenti e ricavi nel secondo trimestre, registrando i tassi di crescita più alti dalla fine del 2017.Gliattivi giornalieri sono aumentati del 23% a 293 milioni durante l'ultimo trimestre, mentre ledella società tech sono aumentate del 116% a 982 milioni di dollari.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 78,18 e successiva a 82,86. Supporto a 73,5.