Seduta positiva a Tokyo. Deboli le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva per la borsa di, sulla scia dei rialzi messi a segno dai mercati americani, la vigilia, dopo il dato sui prezzi alla produzione, aumentati leggermente meno del previsto a marzo, che hanno dipinto un quadro inflazionistico meno aggressivo. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche in attesa dei dati in arrivo dal commercio estero in Cina.L'indice giapponeseguadagna lo 0,24%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,19%.Depresso il mercato di(-1,53%); con analoga direzione, variazioni negative per(-0,83%).Poco sotto la parità(-0,49%); sale(+1,49%).La giornata dell'11 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%.Il rendimento dell'tratta 0,86%, mentre il rendimento delè pari 2,29%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. -6,7%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -1,7%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 1%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 7%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,3%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -379,4 Mld ¥).