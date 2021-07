Banda ultralarga, Open Fiber investe in Liguria

(Teleborsa) -investe inper realizzare un' infrastruttura a banda ultra larga dinelle città dicon un investimento da parte dell'operatore rispettivamente diIn entrambe, spiegain una nota, "sono già disponibili i servizi Ftth (Fiber To The Home) che garantiscono una velocità di navigazione fino a"."La città di- si legge - è aperta alla vendibilità dei servizi innovativi da circa un anno e le unità abitative connesse sono, ad oggi, circa 18mila, mentre a Imperia la vendibilità è stata aperta a fine aprile 2021, con 7.000 abitazioni e uffici connessi". Complessivamente, in Italia, sono oltrele unità immobiliari connesse alla rete ultrabroadband disia nelle città che nelle zone rurali del Paese. Il piano complessivo dell'azienda vale oltre sette miliardi, tra investimenti privati e fondi pubblici, derivanti dalle gare vinte (piano BUL).Attraverso l'ingresso nel mercato dir l'Italia si colloca al secondo posto nell'dopo la Francia e prima della Germania, per unità immobiliari cablate in Ftth nelOpen Fiber si conferma quindi ilin Europa, dopo la spagnola Telefónica e la francesecon laIl progetto di"è importante. L'infrastruttura indarà la possibilità di collegarsi e abilitare servizi ad alto valore aggiunto, attraverso l'attivazione con i nostri partner, ai cittadini di Imperia sia per quanto riguarda le utenze domestiche che per quelle commerciali. Abbiamo già connesso più di 7mila unità immobiliari, abbiamo aperto la vendibilità nel mese di aprile, i riscontri sono buoni, grazie anche alla collaborazione con la pubblica amministrazione del Comune". Lo ha dichiarato il field manager Open Fiber di Imperia,"E' un progetto complesso - spiega -, contiamo di avanzare molto velocemente nella seconda parte del 2021, e poi per tutto il 2022. Così da arrivare, entro la fine dela dare la copertura a tutta la città di Imperia. Il nostro progetto è partito alla fine del 2020, siamo arrivati a un ottimo punto nell'avanzamento dei lavori. Abbiamo deciso di iniziare dalla zona di Oneglia e, presto, ci sposteremo in quella di"Siamo lieti che Imperia sia tra le prime città che hanno avuto un investimento da Open Fiber, per un importo vicino ai cinque milioni di euro, che garantirà ail collegamento con la banda ultra veloce. Questo è il futuro, il progresso". Così il sindaco di Imperia,, commentando la notizia dell'investimento di Open Fiber a Imperia per portare la banda ultra larga. "Questo è molto importante in una città come Imperia, che vuol crescere, che ha il porto turistico più grande del Mediterraneo, che ha bisogno di avere una connessione sicura e veloce", ha spiegato. "Per la nostra città l'essere stati tra i primi a partire con la connessione della banda ultra larga è questione di grandissima importanza", ha concluso.Qui a Savona "siamo ale stiamo lavorando per concludere tutta la rete entro marzo dell'anno prossimo. Il nostro obiettivo è connettere quante più unità immobiliari possiamo di questa città. Attualmente siamo a 18mila unità immobiliari connesse e abbiamo una buona risposta da parte dei nostri clienti. Siamo soddisfatti di regalare a questa città un po' di connessione a banda ultra larga". Lo ha dichiarato il field manager Open Fiber di Savona, Paolo Raffo. Qui aha spiegato Raffo, "troviamo anche nell'amministrazione pubblica un buon interlocutore, per concludere il