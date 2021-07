Figliuolo punta a raggiungere il 60% di vaccinati

(Teleborsa) - Il commissario per l'emergenzapunta a, con un ultimo sforzo da parte degli hub vaccinali e del personale addetto, giacché siamo già al 55%. "Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente", assicura il generale, sottolineando che lae le consegne delle dosi sono "regolari"., afferma il commissario, ricordando che sulla fascia over 80 è stato raggiunto il 93% di vaccinati con prima dose ed il 91% che ha completato il ciclo di due dosi.Figliuolo parla anche dell"che sono quelli che più socializzano" e "possono portare in giro, in maniera asintomatica o poco sintomatica" il virus. Vaccinare la fasce giovani - aggiunge - è "importante per due ragioni: sottraiamo persone che potrebbero comunque ammalarsi e soprattutto blocchiamo la circolazione del virus"in vista dell'autunno e con la variante Delta che corre in tutta Europa è. Per tornare in presenza - ammette il generale - "bisogna portare a" ed "anche i genitori devono portare i propri figlia vaccinarsi"."È importante perché così blocchiamo la pandemia", afferma Figliuolo, annunciando che presto ci sarà anche un