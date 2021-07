PIL Italia, FMI rivede stime al rialzo. Corsa Usa traina ripresa globale

(Teleborsa) - Gli- PIL statunitense è previsto crescere del 7% quest'anno, 0,6 punti percentuali rispetto alle stime di aprile, e del 4,9% nel 2022, ovvero 1,4 punti percentuali in più rispetto ad aprile - e il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo la crescita mondiale per ilL'economia globale è prevista crescere quest'anno delstima invariata rispetto ad aprile. Nel 2022 invece la crescita è stata rivista al rialzo di 0,5 punti percentuali, al +4,9% con la corsa degli Usa.Il Fmi rileva anche che ianche se un più diffuso accesso ai vaccini potrebbe migliorare l'outlook. "L'emergere di nuove varianti molto contagiose potrebbe deragliare la ripresa e spazzare viaE', dunque, "necessaria una rapida azione multilaterale per l'accesso ai vaccini. Questo potrebbe salvare vite umane emette in evidenza il capoeconomista del Fondo, Gita Gopinath.Riviste al rialzo le stime di crescita dell'Italia per ilDopo la contrazione dell'8,9% nel 2020, il pil del Belpaese è atteso crescere quest'anno del, ovvero 0,7 punti percentuali in più rispetto alNel 2022 l'economia italiana è prevista crescere 4,2%, 0,6 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile. L'Italia corre così più della Germania, il cui PIL è atteso crescere del 3,6% quest'anno e del 4,1% il prossimo.Ilitaliano è atteso nel 2021 al 157,8% del PIL, mentre ilstimato all'11,1%, in aumento di 2,3 punti percentuali rispetto all'8,8% previsto in aprile.Buone notizie perche avanza più veloce del previsto. Ilcrescerà quest'anno del 4,6% e il prossimo del 4,3%. Riviste, dunque, al rialzo, rispettivamente di 0,2 e 0,5 punti percentuali, le stime per Eurolandia. Il Fondo mantiene invariate le previsioni per laa +5,8% per il 2021 e +4,2% per il 2022, e alza quelle per il prossimo anno della Germania a +4,1% (+0,7 punti) mantenendo invariata al 3,6% quella di quest'anno. Il pil spagnolo crescerà del 6,2% nel 2021 e del 5,8% nel 2022. In forte crescita la Gran Bretagna, che segna quest'anno un +7,0% (+1,7 punti) e il prossimo un +4,8% (-0,3 punti).Il Fmi rileva anche che unaè essenziale per le aspettative di inflazione e per salvaguardare contro una prematura stretta delle condizioni finanziarie. C'è comunque il rischio che le pressioni transitorie" sui prezzi "possano diventare più persistenti e che le banche centrali possano dover prendere azioni preventive".L'altra sfida comune che il mondo di trova ad affrontare oltre al Covid è quella di "ridurre le emissioni e rallentare l'aumento delle temperature globali per evitare risultati sanitari ed economici catastrofici". Lo afferma il capo economista del Fmi, Gopinath, sottolineando che serve una spinta alle infrastrutture verdi e alle ricerca in tecnologie verdi. Le politiche nazionali adottate dai vari paesi devono essere disegnate sulla pandemia. "Per. Per assicurare la ripresa" serve poi "invertire le perdite accumulate nell'istruzione, sostenere la riallocazione del lavoro e del capitale verso settori in crescita tramite sussidi mirati all'assunzione - mette in evidenza Gopinath -. Infine serve investire nel futuro portando avanti obiettivi di lungo termine per aumentare la capacità produttiva, accelerare laverso una minore dipendenza dal carbone e assicurare che i progressi siano condivisi in modo equo".