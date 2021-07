Compagnia dei Caraibi chiude a +24% il primo giorno di negoziazioni

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -- azienda piemontese attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra premium da tutto il mondo - ha chiuso lada azienda quotata sull'AIM Italia in. Il titolo ha terminato la seduta a quota 4,30 euro, rispetto al prezzo di collocamento di 3,45 euro (estremo massimo del range di prezzo definito dal CdA). Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato 225.556 azioni, pari a undi circa 1 milione di euro."La quotazione sul mercato AIM Italia rappresenta un risultato importante per la nostra società: un nuovo punto di partenza, dal quale si aprono enormi opportunità che ci permetteranno di accelerare i piani di sviluppo nazionali e internazionali - ha commentatodella società - Grazie agli investitori, ad un team eccezionale e alla fiducia che costantemente migliaia di clienti ripongono in Compagnia dei Caraibi, siamo certi che la nostra solida strategia ci permetterà di generare un grande valore condiviso".