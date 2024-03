Compagnia dei Caraibi avvia procedura di indennizzo per accordo di acquisto Elephant Gin

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha deciso di, un esperto tedesco di ristrutturazione finanziaria, al fine di supportare il team interno della società nell'analisi della situazione finanziaria di Elephant Gin e nella preparazione di unCon il supporto dei propri consulenti legali, la società, attraverso Refined Brands, in qualità di acquirente, ha, il principale azionista venditore, e dei fondatori di Elephant Gin per la possibile violazione delle dichiarazioni e garanzie incluse nel contratto di compravendita di azioni (SPA) stipulato per l'acquisizione di Elephant Gin. La richiesta di indennizzo riguarda la possibile violazione di alcune dichiarazioni e garanzie contenute nello SPA.Inoltre, Compagnia dei Caraibi segnala che laper l'acquisto delle rimanenti azioni di Elephant Gin ai sensi dello SPA diventerà esigibile esclusivamente dopo la consegna all'acquirente del bilancio di Elephant Gin per l'anno 2023 accompagnato da una relazione di revisione. Ad oggi, il bilancio certificato di Elephant Gin per l'anno 2023 non è ancora stato reso disponibile all'acquirente.