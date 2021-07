Leonardo puntualizza: Simone Tabacci assunto con società di recruiting esterna

Leonardo

(Teleborsa) -ha precisato che- con la qualifica di quadro nell'ambito delle attività di Merger & Acquisition - è stata effettuaao in seguito all'attività di una. Il quotidiano Domani aveva sollevato il caso dell'assunzione di Simone, figlio di Bruno Tabacci, deputato del gruppo misto e soprattutto sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Mario Draghi.Leonardo ha spiegato che in datal'azienda ha affidato a una società di recruiting esterna la selezione di uno o più profili con esperienza internazionale nell’ambito dell'M&A. "Il processo selettivo ha portato alla individuazione di sette candidature in possesso dei requisiti richiesti - si legge in una nota - I colloqui avviati ilhanno portato, attraverso successivi passaggi di selezione, alla scelta di due risorse da inserire nella struttura di CSEO (Chief Strategic Equity Officer): nello specifico un dirigente e un quadro. Il Dirigente è stato inserito in organico in data 15 marzo 2021 e il Quadro (nella fattispecie il dott. Simone Tabacci) in data".Domani aveva scritto che la decisione era "stata presa dall'amministratore delegatoe dai suoi uomini più fidati, che hanno piazzato il 49enne nella divisione chiamata Chief strategic equity officier, oggi guidata da. Un ufficio-chiave della multinazionale, dove si coordinano tutte le partecipazioni e delle joint venture strategiche della spa romana di Piazza Montegrappa".