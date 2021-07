McDonald's, vendite secondo trimestre superano livelli pre-pandemia

McDonald's

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno,ha registratoin crescita del 40,5% rispetto al 2020 e del 6,9% sul 2019, con performance positive in tutti i segmenti. Gli analisti si aspettavano un aumento del 39,81%. Isono aumentati del 57% (49% a valute costanti) a 5.888 milioni di dollari.Il balzo delle vendite, ha spiegato la multinazionale statunitense in una nota, è stato spinto dai nuovi prodotti sui menu: in particolare, da un nuovo pasto ispirato allae dai panini crispy chicken negli Stati Uniti. Questa spinta ha aiutato a bilanciare gli impatti della carenza di manodopera e deidegli ingredienti.L'per il trimestre è stato di 2,95 dollari, o 2,37 dollari escludendo gli 0,48 dollari per azione di benefici fiscali a seguito di una modifica dell'aliquota dell'imposta sul reddito nel Regno Unito e 0,10 per azione di "strategic gains"."La nostra performance è una continua dimostrazione dell'ampiadella nostra attività, poiché le vendite globali su base comparabile nel secondo trimestre sono aumentate di quasi il 7% rispetto al 2019", ha affermato il presidente e amministratore delegato di McDonald's