BNY, asset in custodia/amministrazione superano i 55,8 trilioni di dollari

Bank of New York Mellon

(Teleborsa) -(BNY), tra le più grandi banche depositarie al mondo, ha chiuso il2025 condi 5 miliardi di dollari, in aumento del 9%. I costi non finanziari sono stati di 3,2 miliardi di dollari, in aumento del 4%; pari al 4% escludendo le voci rilevanti. L'è stato di 1,93 dollari, in aumento del 27%; o del 28% escludendo le voci rilevanti."BNY ha registrato una solida performance nel secondo trimestre - ha commentato il- Il fatturato totale è aumentato del 9% su base annua e per la prima volta ha superato i 5 miliardi di dollari in un trimestre. Abbiamo inoltre generato un altro trimestre di significativa leva operativa positiva, che ha portato a un miglioramento del margine ante imposte del 37% e a un ROTCE del 28%".Gli Assets under custody and/or administration () sono aumentati del 13% a 55,8 trilioni di dollari, riflettendo principalmente gli afflussi di clienti, i maggiori valori di mercato e l'impatto favorevole del dollaro statunitense più debole. Gli Assets under management () sono aumentati del 3% a 2,1 trilioni di dollari, riflettendo principalmente i maggiori valori di mercato e l'impatto favorevole del dollaro statunitense più debole, parzialmente compensato dai deflussi netti cumulativi.