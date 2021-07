Airbus annuncia risultarti in forte crescita e revisione outlook

Airbus

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con risultati in forte crescita e migliora l'outlook per l'esercizio 2021. La big francese dell'aeronautica ha chiuso il periodo condi euro, a fronte dellacommerciali.I risultati finanziari del 1° semestre riflettono il buon andamento delle consegne ed i continui sforzi per il contenimento dei costi e della competitività.mentre l'utile netto consolidato si è attestato a 2,2 miliardi (nel 2020 si registrava una perdita di 1,9 miliardi). L'EPS è pari a 2,84 euro.Il Ceoha anticipato un rump-up della Famiglia di aeromobili A320, nell'ambito del processo di trasformazione della catena del valore industriale, annunciando anche unaa dispetto del persistere di "un ambiente imprevedibile".I nuovi target per fine anno indicano la consegna di almeno 600 aeromobili, un EBIT Adjusted di 4 miliardi di euro ed un Free Cash Flow prima del M&A e finanziamento ai clienti di 2 miliardi.