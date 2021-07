RCS torna in utile in 1° semestre 2021. No ad accantonamenti per lodo Solferino

RCS MediaGroup

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato sull'MTA, ha registratoconsolidati pari a 421,8 milioni nel primo semestre del 2021, in crescita di 102,3 milioni (+32%) rispetto al primo semestre 2020, con i ricaviche rappresentano circa il 22% del totale. I ricavidei primi sei mesi dell'anno ammontano a 164,1 milioni di euro. L'EBITDA è positivo per 67,8 milioni, in incremento di 60,7 milioni rispetto al primo semestre 2020, mentre ilè stato pari a 38,7 milioni, in crescita di oltre 50 milioni rispetto al risultato negativo di 12 milioni del primo semestre 2020.L'si attesta al 30 giugno 2021 a 55,9 milioni, in miglioramento di 3,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. Con riferimento al contenzioso conrelativo al complesso immobiliare di, viene riferito che "la società, acquisite le valutazioni aggiornate dei propri consulenti legali, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per l'iscrizione di"."I risultati presentati oggi attestano la velocità di ripresa, eccellenti risultati economici e la solidità del gruppo, sotto l'impulso delle iniziative editoriali e di quelle pubblicitarie - ha commentatodi RCS MediaGroup - Grazie a un'offerta informativa ancora più ampia e innovativa abbiamo svolto, svolgiamo e svolgeremo un ruolo centrale nell'informazione anche durante la fase emergenziale del periodo pandemico".