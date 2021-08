Il settore automotive dell'Italia è in territorio positivo (+1,23%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE MIB

Stellantis

Ferrari

Pininfarina

Landi Renzo

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 321.571,4, in crescita di 3.936,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 620, dopo aver avviato la seduta a 619.Tra i titoli del, scambia in profit, che lievita dell'1,19%.Composta, che cresce di un modesto +0,98%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,46% sui valori precedenti.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%.