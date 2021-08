(Teleborsa) - Mercoledì, 11 agosto, andranno in asta 7 miliardi di euro di BOTLo rende noto ilprecisando che "in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa" non verrà offerto il BOT trimestrale.Ilè previsto per il 13 aprile data in cui vengono a scadenza titoli analoghi per 7,035 miliardi di euro.