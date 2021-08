Il comparto viaggi e intrattenimento in rialzo (+0,87%), acquisti a mani basse su Autogrill

settore viaggi e intrattenimento a Milano

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a 33.449,7 per portarsi ora a quota 33.583,9, con un guadagno di 288,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 214, dopo aver avviato la seduta a 212.Tra leitaliane, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,10%.